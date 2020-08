Canon uvedl nový firmware 1.1 pro EOS R5

Full frame CSC fotoaparát Canon EOS R5 dostává nový firmware verze 1.1 . Přináší různé opravy i vylepšení funkcí. Rozšířila se možnost zobrazování zpráv při zapnutí výstupu obrazu na HDMI i fotoaparátu a aktivaci kontroly přehřívání. Objektiv RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM nyní může dosáhnout stabilizačního účinku až 6 EV. Vylepšila se i účinnost stabilizace u některých objektivů RF při záznamu videa. Opraveno bylo i pár překlepů a nesprávných zobrazení.

Další opravou je odstranění dlouhého čekání přístupu k některým CFexpress kartám. Canon také vylepšil to, co se na Internetu u EOS R5 probírá asi nejvíce, a to jsou nahrávací časy videa. S novým firmwarem by se měla prodloužit doba nahrávání videa, než se objeví hláška o přehřívání fotoaparátu, což má pomoci zejména tehdy, když se nahrává větší množství klipů za sebou.

