Canon plánuje za 4 roky představit přes 30 objektivů RF

Trh s fotoaparáty sice pořád klesá, nicméně data z posledních měsíců už ukazují, že se docela stabilizuje a ostatně i CIPA předpokládá, že rok 2022 přinese už jen cca 6% propad dodávek fotoaparátů (dokonce jen 1 % pro ILC), což je znatelně méně než zhruba 20 %, o které to ročně padalo poslední desetiletí. S tímto názorem se shoduje i Canon, který ve své prezentaci ke strategii budoucích let zmínil, že vše nasvědčuje tomu, že trh s fotoaparáty už dosahuje svého dna a nebude už dále klesat.



Canon se chce stát světovou jedničkou i na poli CSC fotoaparátů, a aby toho dosáhl, chce pochopitelně dále rozšiřovat svůj systém fotoaparátů řady EOS R a objektivů pro ně. Ve zprávě zaujme především informace o tom, že chce zachovat stávající rychlost zvyšování počtu objektivů. Graf ukazuje, že jich v roce 2020 bylo v nabídce 18 a v roce 2021 se počet zvýšil na 28. Pokud tedy udrží toto tempo 8 nových objektivů pro příští 4 roky, mohlo by to znamenat zhruba 32 nových objektivů do začátku roku 2026 a celkem téměř 60 objektivů v nabídce.

Prezentace ukazuje nejen další vývoj ve fotoaparátech jako takových, ale i plánovaný růst v dalších oblastech, jako jsou nové typy fotoaparátů (jako byly např. PowerShot Pick nebo Zoom), nové formy videa (zde jde např. o VR), kamery do aut a také kamery pro sledování (mimo jiné další vývoj technologie snímačů SPAD ).

