Canon PowerShot PICK: malý fotorobot vám nafotí oslavu i běžný den

Na crowdingové stránce Makuake se objevil nový produkt společnosti Canon. Jde o kompaktní fotoaparát, který má automaticky pořizovat snímky, aniž by bylo nutné ho ovládat a říkat mu, co má dělat. Nicméně hlasové ovládání je také k dispozici. Jde v podstatě o malého robota s umělou inteligencí, který se otáčí, zoomuje, sleduje situaci, a když uzná za vhodné, vyfotí snímek. Pomocí detekce tváří a sledování objektů tak nastaví kompozici a postará se i o automatické vyfocení snímku. Rozhodně nejde o nový koncept, hodně mi to připomíná kolébku Party-shot s fotoaparátem Sony Cyber-shot WX1 z přelomu let 2009 a 2010, jen tentokrát je to v jednom zařízení.