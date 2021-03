Canon prý uvede EOS R5c s aktivním chlazením

8K video. Přinesl i extrémně účinnou mechanickou stabilizaci nebo podporu HEIF. Přesto se spíše než jeho pozitiva probíralo především přehřívání, které se dnes zvráceným způsobem stává v podstatě hlavním testem u moderních CSC fotoaparátů. Na Internetu se však objevují tzv. rumors, že by se situace ohledně dlouhodobého natáčení videa u EOS R5 mohla změnit.

Letos by se podle těchto úniků měl objevit fotoaparát Canon EOS R5c. Měl by však dostat o něco větší tělo, které by mělo dát fotoaparátu větší prostor k chlazení, a to i tím, že tu má najít místo aktivní systém chlazení. Nemělo by se zapomenout ani na podporu C-Log 2. Prozatím se hovoří o tom, že do prodeje by měl jít počátkem roku 2022. Zatím je ale vše v rovině spekulací a nyní je otázkou, zda by zájemci o takový fotoaparát měli či neměli čekat.

