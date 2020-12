Canon si nechal patentovat dotykovou spoušť

Canonu tu máme spoustu patentů, v poslední době jsme se bavili např. o dotykovou spoušť. Místo tlačítka, u kterého známe polohu namáčknutí a domáčknutí, by byla na horní přední straně fotoaparátu dotyková plocha. Ta by mohla mít více funkcí než jen spuštění zaostření, měření expozice a vyfocení. Hovoří se dokonce o možnosti interakce s menu nabídkami, polohování AF bodu a podobně.

Odtu máme spoustu patentů, v poslední době jsme se bavili např. o zoomovacím telekonvertoru nebo o světelných zoomovacích objektivech . Nyní přichází něco dosti překvapivého. Nový patent číslo 2020-201756 totiž představuje. Místo tlačítka, u kterého známe polohu namáčknutí a domáčknutí, by byla na horní přední straně fotoaparátu dotyková plocha. Ta by mohla mít více funkcí než jen spuštění zaostření, měření expozice a vyfocení. Hovoří se dokonce o možnosti interakce s menu nabídkami, polohování AF bodu a podobně.

Jednou z výhod by měla být i větší vodotěsnost fotoaparátu, kde není třeba utěsňovat otvor kolem spouště. Osobně mi to ale jako moc velká výhoda nepřijde, protože asi všichni víme, jak mizerně fungují dotykové displeje, když jsou mokré. Jistě je na místě obávat se, jak moc dobře či špatně citlivá by byla tato plocha za deště. Druhým problémem může být jednoduše zvyk. I když dotykové focení na telefonu přijde dnes většině lidí přirozené (a použitelné je i přes displej fotoaparátu), otázkou je, zda by si na to fotografové zvykli v místě, kde byla po desítky let klasická mechanická tlačítková spoušť.

Ceny souvisejících / podobných produktů: