Canon si patentoval zoomovací telekonvertor 1.0-2.0×

Poslední dobou se objevují častěji objektivy se zapínatelným integrovaným telekonvertorem. Takový má Canon už od roku 2013 , později se přidal i Nikon Olympus . Přímo na objektivu si tak uživatel může v případě potřeby rychle zapnout 1,4× (v případě Olympusu 1,25×) přiblížení, nemusí tak sundávat objektiv a nasazovat ho s tekonvertorem zpět. To je pohodlné řešení. Canon nicméně přichází s myšlenkou telekonvertoru, který by měl jeho používání také o něco více usnadnit.

Jde o telekonvertor, jehož patent (2020-197580) se objevil na Internetu, a který by přinášel podobné pohodlí jako ten integrovaný. Nabízel by totiž absenci přiblížení (hodnotu 1,0×), páčkou by ale umožnil aktivovat optický zoom na hodnotu 1,5× a dokonce i 2,0×. Přepínání mezi těmito třemi možnostmi by tak bylo možné bez sundávání objektivu. Líbilo by se vám něco takového?



