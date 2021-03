Canon si patentoval dotykové ovládání objektivu

Canon zvažuje možnosti dotykového ovládání svých fotoaparátů a objektivů. Už jsme tu měli nedávno patent

zvažuje možnosti dotykového ovládání svých fotoaparátů a objektivů. Už jsme tu měli nedávno patent dotykové spouště , kterou jste v anketě ve většině případů odmítli. Nyní tu máme podobný patent v podobě dotykové plošky na objektivu. Ten tak přichází o zaostřovací kroužek. Krouživým pohybem palce byste tak mohli ovládat různé funkce objektivu včetně ostření.

Osobně to nevidím moc růžově, obzvlášť uvážíme-li, že dotykové ovládání má obvykle tendenci mírně ustřelit při zvednutí prstu z dotykové plochy. Díky jednomu ovladači by ale mohlo být možné jednou ploškou ovládat více funkcí, patrně i zoom. Jak to ale vidíte vy? Uvítali byste takové řešení nebo ne?

Ceny souvisejících / podobných produktů: