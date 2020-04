Canon si patentoval jeden EF-M a dva RF objektivy

S patenty z dílen společnosti Canon se na stránkách Digimanie zdaleka nesetkáváme poprvé. Ukazují, na čem pracují inženýři ve společnosti. Zároveň napovídají, čeho bychom se možná mohli dočkat. Nynější patenty navíc vypadají docela reálně. Tím prvním je. Takový objektiv dává smysl, neboť zatím má Canon jen dražší a mnohem světelnější RF 85mm F1.2L USM . Levnější, kompaktnější a méně světelná varianta je potřeba. Pokud by navíc zvládala makro, šlo by o univerzálnější objektiv. Osobně však předpokládám, že objektiv bude podporovat maximálně zvětšení 1:2 podobně jako u objektivu RF 35mm f/1.8 IS Macro , jde ale jen o mou domněnku. Patent hovoří o tom, že objektiv má reálnou ohniskovou vzdálenost 84,05 mm, úhel záběru 28,88° a skutečnou světelnost F1,86. Délka objektivu je 100,02 mm.