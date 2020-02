Canon spustí bezplatnou cloudovou službu image.canon

image.canon. Fotoaparáty a videokamery společnosti Canon tak budou moci automaticky nahrávat fotografie na cloud pomocí bezdrátového rozhraní Wi-Fi. Odtud bude možné je přeposlat na jiné služby, jako jsou Flickr, YouTube, Google Disk (Drive) a od června 2020 bude k dispozici i integrace se službami Adobe Creative Cloud.

Záloha bude na cloudu pouze dočasná, a to po dobu 30 dnů, kdy si uživatel může vybrat, na kterou jinou službu chce snímky a videa přeposlat. Pokud si ale bude chtít něco uložit i trvale, bude zde možnost 10GB trvalého cloudu. V osobní knihovně jsou pak ukládány snímky v malém rozlišení vhodném pro publikaci na sociálních sítích. Pokud si do počítače nainstaluje aplikaci, může pak z online úložiště stahovat snímky do počítače (stahování fotografií do počítače tak půjde z fotoaparátu na cloud a odtud do PC). Fotoaparáty Canon, které budou představeny v roce 2020, mají mít všechny procesy automatizované.

