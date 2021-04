Canon údajně ruší další objektivy EF a představí trojici nových modelů RF

Canon ruší překvapivě velké množství objektivů se

Před pár dny jsme vás informovali o tom, žeruší překvapivě velké množství objektivů se zrcadlovkovým bajonetem EF . Server Canon Rumors přinesl zprávu, že se tento seznam rozšířil o další modely a letos se ještě prodlouží, nicméně na rozdíl od předchozí zprávy, toto zatím nebylo potvrzeno ze strany Canonu. Hovoří se o tom, že mezi ukončenými produkty se objevil i objektiv EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, EF 135mm f/2L USM, EF-S 10-22mm f/3.5-f/4.5 USM, EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM a EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.

Letos by se údajně měly k ukončeným produktům dostat i objektivy EF 35mm f/2 IS USM, EF 300mm f/2.8L IS II USM a EF 500mm f/4L IS II USM (server zmiňuje i EF 400mm f/4 DO IS II USM, který ale už byl oficiálně ukončen).

Nebude se ale jen ukončovat. Canon by měl prý ještě v rámci dubna přijít se třemi novými objektivy. Zmiňuje se RF 100mm f/2.8L IS USM Macro s 1,4× zvětšením a dále dva teleobjektivy RF 400mm f/2.8L IS USM a RF 600mm f/4L IS USM. Pochopitelně, všechny tyto informace musíme zatím brát s rezervou.



