Canon uvádí kompaktní skládací teleobjektivy s F11: 600mm a 800mm

Canon. Vedle 8K

Dnes bylo představeno několik opravdu zajímavých novinek společnosti. Vedle 8K fotoaparátu EOS R5 jsou tu např. dva teleobjektivy RF 600mm F11 IS STM a RF 800mm F11 IS STM. Světelnost F11 sice zní více než hrozivě, přesto ale není důvod objektivy hned odsuzovat. 600mm F11 objektiv je v podstatě ekvivalentem 300mm F5,6 objektivu s nasazeným 2× telekonvertorem, což rozhodně není něco, co by fotografové aktivně nevyužívali i v praxi. Podobně tak 800mm F11 objektiv je vlastně objektivem 400mm F5.6 s tímtéž konvertorem. Jenže toto řešení má výhodu v tom, že tyto vlastnosti představuje ve výrazně menším balení. Jsou zde ale i nějaké ty zádrhele. Objektivy např. nemají clonu, ta je fixně na hodnotě F11.

Mrkněme se nejprve na RF 600mm F11 IS STM. Objektiv má skládací konstrukci, takže ve složeném stavu má pouhých 199,5 mm. Stačí jej odjistit, vysunout a je připraven k focení. V takovém případě má 269,5 mm na délku. Jeho průměr je 93 mm (podporuje 82mm filtry) a váží jen 930 gramů. Také optická konstrukce je na teleobjektiv poměrně jednoduchá a má 10 členů v 7 skupinách, přičemž je tu i DO člen. Počítejte s tím, že zaostřuje až od 4,5 metru a dosahuje maximálně 0,14× zvětšení. Tento objektiv nabídne 5EV účinek své optické stabilizace.

Pokud jde o RF 800mm F11 IS STM, tak ten má ve složeném stavu 281,8 mm a po odjištění pak 351,8 mm. Díky světelnosti F11 pak jeho průměr není nějak obrovský a činí 101,6 mm. Hmotnost objektivu se zastavila na hodnotě 1260 gramů a využívá 95mm filtry. Máme tu o jeden optický člen navíc, celkem tedy 11 členů v 8 skupinách a i zde je DO člen. Zaostřovat lze až od 6 metrů, maximální zvětšení zůstává na 0,14×. Oba dva objektivy využívají k zaostřování motorek STM a mají i konfigurovatelný prstenec. Optická stabilizace je rovněž přítomna, má ale nižší 4EV účinek. Z ruky by tak mělo být možné udržet 1/50 sekundy (v případě 600mm objektivu je to 1/20 sekundy).

Pokud by vám nestačil dosah, oba objektivy je možné kombinovat s novými 1,4× a 2,0× telekonvertory a dosáhnout tak až na 1600 mm, pak ale musíte počítat se světelností F22 (na rozdíl od DSLR, které obvykle neostří nad F8, nová CSC zvládnou zaostřovat i při této cloně). Zajímavá je i cena, která z obou objektivů dělá poměrně přístupnou možnost např. pro focení přírody. Za 600mm verzi chce Canon $699 (cca 20.000 Kč s DPH), za 800mm variantu pak $899 (cca 26.000 Kč s DPH).



