Canon uvádí objektiv pro virtuální realitu: RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye

Společnostse chce přizpůsobit změnám doby a poté, co se kompakty kvůli smartphonům takřka přestaly prodávat, zkouší své štěstí v novém poli, virtuální realitě. Uvádí, jehož součástí budou softwarová řešení pro střih a úpravu videa (včetně možnosti vybrat si typ zkreslení a výstupu), dostává se také ale na netradiční objektivpro možnost vytváření 3D stereoskopického videa. Pokud se video natáčí s fotoaparátem Canon EOS R5 s novým firmwarem 1.5.0, můžete natáčet video ze dvou modulů tohoto objektivu na jeden snímač, využít lze třeba 8K 30p nebo 4K 60p. Vzdálenost objektivů od sebe činí 60 mm.

Pokud by vám nevyhovovala aplikace od Canonu, společnost nabídne i plug-in pro Adobe Premiere Pro. Díky tomu máte několik možností, jak dostat natočený obraz do brýlí pro VR, jako je např. Oculus Quest 2 a další. Připomeňme, že podobný objektiv má i Panasonic pro svůj Micro Four Thirds systém.