Canon uvedl levnější externí blesk Speedlite EL-5

Canonu se objevil nový externí blesk Speedlite EL-5. Ten je levnější alternativou k modelu

V nabídcese objevil nový externí blesk. Ten je levnější alternativou k modelu EL-1 , který stojí okolo 30 tisíc. Za EL-5 chce Canon jen 12,5 tisíce. Přitom oba dva modely nabídnou směrné číslo 60 při citlivosti ISO 100 a nastavení hlavy na 200mm ohniskovou vzdálenost. Nemá však aktivní ventilátor, takže místo 170 záblesků za sebou jich zvládne "jen" 85. S nižším výkonem je ale možné dostat se až na 350. Hlava může být nastavena na pokrytí úhlu záběru 24 až 200mm ohniskové vzdálenosti, s rozšiřujícím panelem pak zvládne až 14 mm. Nastavení se automaticky upravuje podle ohniskové vzdálenosti a bere do úvahy i případný crop faktor APS-C senzoru.

Výkon lze nastavit od 1/1 do 1/1024 (EL-1 až do 1/8192). Umožňuje bezdrátové rádiové ovládání na vzdálenost až 30 metrů, podporuje až 15 vysílačů a přijímačů (max. 16 dohromady), 5 skupin a 15 kanálů. Hlavu lze polohovat nahoru o 45, 60, 75, 90 nebo 120°, dolů o 7°, do obou stran pak o 60, 75, 90, 120, 150 nebo 180°. Napájení na starosti Li-Ion akumulátor LP-EL s výdrží na 350 záblesků. Prodleva mezi záblesky je podle výkonu 0,1 až 1,2 sekundy. Máme zde i modelovací světlo LED a konstrukce je odolná vůči nepříznivému počasí. Blesk má rozměry 80,2×139,9×123,3 mm a váží 491 gramů.