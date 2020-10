Canon zveřejnil videa z připravované 8K/60p kamery

Canon chystá na trh další produkty schopné 8K záznamu. Jedním z nich bude nová videokamera, která 8K video zvládne dokonce při 60p, čímž překoná i Společnostchystá na trh další produkty schopné. Jedním z nich bude nová videokamera, která 8K video zvládne dokonce při 60p, čímž překoná i Canon EOS R5 , který to umí jen při 30p (4K ale zvládne při 120p). Nyní se firma pochlubila praktickými výsledky, takže se můžete podívat na několik videoklipů natočených v 8K/60p z prostředí Japonska.

Problémem drtivé většiny lidí bude to, že si to na ničem pořádně nepřehraje. Osobně jsem tak využil alespoň 4K televizi a výsledek je opravdu krásně detailní. 8K video resamplované do 4K je i v YouTube kvalitě opravdu působivé. Pokud si pak pustíte 4K video vzniklé ze 4K senzoru (a nikoli 8K), určitě uvidíte rozdíl.

