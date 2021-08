Canonu se daří: fotodivizi táhne nahoru EOS R5, R6 i síťové kamery

Canon. Podívejme se ale nejprve na celý Canon. Ten za poslední čtvrtletí (Q2/2021) utržil 881,9 mld. jenů, což je proti loňsku 31% nárůst. Provozní zisk je nyní 77,3 mld. jenů, což také znamená provozní marži 8,8 %. Připomeňme, že loni byl ve stejném období ve 2,6% provozní ztrátě. Ale co fotoaparáty?

Před rokem jsme tu měli obrovský útlum prodejů kvůli nejistotě spojené s koronavirovou pandemií. I když vir je tady pořád, přeci jen se s ním už učíme žít a lidé jsou opět ochotni utrácet více peněz za fotoaparáty. Ukazují to statistiky CIPA i výsledky hospodaření společnosti. Podívejme se ale nejprve na celý Canon. Ten za poslední čtvrtletí (Q2/2021) utržil 881,9 mld. jenů, což je proti loňsku 31% nárůst. Provozní zisk je nyní 77,3 mld. jenů, což také znamená provozní marži 8,8 %. Připomeňme, že loni byl ve stejném období ve 2,6% provozní ztrátě. Ale co fotoaparáty?

Fotografická divize nedávno změnila svou strukturu a místo domácích tiskáren se zde nově objevily síťové kamery, které jsou vedle fotoaparátů a objektivů její druhou velkou součástí. Dobrému výsledku divize pomáhají např. i tyto síťové kamery, jejichž prodeje výrazně vzrostly, fotoaparáty pak už několik čtvrtletí tahají nahoru především high-endové modely EOS R5 a R6.

Výsledkem je, že divize má příjmy 169,8 mld. jenů, což je 77,8% nárůst proti minulému roku (znovu ale připomeňme, že minulý rok byl speciální kvůli pandemickému útlumu, takže čísla je nutno brát s hodně velkou rezervou). Fotoaparáty zaznamenaly 112,1 mld. jenů, což je 101,2% nárůst a tvoří tak 2/3 divize. Síťové kamery si pak připsaly 57,7 mld. jenů a 45% nárůst. Důležité je ale především to, že je divize ve slušném zisku 20,9 mld. jenů a její provozní marže tak činí 12,3 % (loni to byla provozní ztráta 21,8 %).

Dozvěděli jsme se také to, že fotoaparáty s výměnnými objektivy tvořily 730 tisíc kusů, zatímco kompaktů bylo jen 310 tisíc (DSLR a CSC tak tvoří 70 % fotoaparátů Canon). Další zajímavou informací může být to, že Canon do vývoje ve fotografické divizi investoval 17,4 mld. jenů, tedy 10,2 % příjmů.

