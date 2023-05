Cena TIPA 2023 i pro AstrHori, Dell a Huawei

Na cenáchzískalo mnoho výrobců po jednom ocenění, my se podíváme už jen na některé. Máme tu např. nejlepší makro objektiv, kterým se stal AstrHori 28mm F13 2X Macro Probe . Nabídne vynikající zvětšení 2:1, clonový rozsah je pak od F13 do F40. Zaostřovat lze od pouhých 8 mm od přední čočky objektivu. Clonový i zaostřovací kroužek podporují montáž s follow-focus systémy a na přední části objektivu je i několik LED s možností nastavit intenzitu na 10 různých úrovní. Objektiv může být ponořen do hloubky 25 cm.