Čína umožňuje copyright pro snímky vytvořené pomocí AI, USA přesně naopak

Člověk obvykle musí projevit schopnost psaní adekvátních příkazů, aby AI vůbec vygenerovala to, co chce. Na druhou stranu, na obrázek výše (i níže) vygenerovaný Bingem a jeho generátorem založeným na DALL-E 3 mi stačil jediný příkaz ve stylu "tradiční asijská žena" a byl jsem spokojen. Problémem je ale i to, že tyto AI systémy jsou vygenerované na obrazech, které jsou zpravidla chráněné autorským právem, takže kdo je vlastně autorem výše zmíněného obrázku? Já jako ten, kdo jen napsal cca 20 písmenek do Bingu, OpenAI, která pracně vytvořila a natrénovala systém DALL-E, jež se o generování snímku postaral, nebo desítky, stovky, tisíce fotografů a ilustrátorů, na základě jejichž fotografiích a ilustracích byl výše zmíněný snímek vytvořen?