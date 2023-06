Čínské smartphony s Androidem by prý měly brzy přijít s 24 GB RAM

Smartphony blízké budoucnosti by mohly dále posunout možnosti paměťových konfigurací. Zatímco poslední generace 24 GB RAM.

blízké budoucnosti by mohly dále posunout možnosti paměťových konfigurací. Zatímco poslední generace iPhonů 14 Pro má jen 6 GB RAM, což překonávají i Androidy ve střední třídě s 8GB RAM, high-endové telefony s operačním systémem od Googlu můžeme najít i s ještě většími pamětmi. 12 GB není u vlajkových lodí ničím výjimečným, některé telefony mají dokonce 16 GB RAM a rekordmani se dostali už na 18 GB RAM, čímž překonávají i nejedno PC a notebook. Mezi ně patří např. OnePlus Ace 2 (pouze v Číně) nebo globálně dostupný Asus ROG Phone 5, ROG Phone 6 Pro a několik dalších modelů. A vypadá to, že u takto obří paměti nezůstane. Proslýchá se, že by se brzy měly objevit i telefony s

Takové množství paměti by mohlo dále vylepšit množství aplikací, které mohou být současně v RAM, aniž by docházelo k jejich odkládání. Pro uživatele by to znamenalo, že by se mohl zvýšit počet situací, kdy by se i po delší době, po kterou by se s aplikací nepracovalo, ta nemusela znovu načítat (což je právě občas problém u iPhonů). Hovoří se o tom, že 24 GB RAM by měl dostat OnePlus Ace 2 Pro (jehož "základní" verze má už dnes rekordních 18 GB). Tento telefon má mít 64MPx snímač OmniVision OV64M, dále 8MPx Sony IMX355 a 2MPx GalaxyCore GC02M. Dá se ale předpokládat, že tento model se k nám nejspíš nepodívá. Na 24GB RAM si ale podle zákulisních informací troufá také Oppo a realme.