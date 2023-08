CIPA 06/23: červen v dodávkách fotoaparátů moc radosti neudělal

671,4 tisíc fotoaparátů došlo k meziročnímu propadu o necelá 2 %, finančně šlo o mírný 6% růst. Pokud jde o kompakty, tak tam bylo dodáno jen 144,1 tisíc kusů, což je téměř 15% meziroční propad, finančně si ale tato kategorie polepšila o 14 %. Jde tak vidět nadále přetrvávající zájem o high-endové modely, zatímco ty low-endové dále padají k zemi.

CIPA každý měsíc zveřejňuje statistiky dodávek fotoaparátů a nyní tu máme data za červen. Zatímco většina posledních měsíců byla pozitivních , červen se moc nepředvedl. V podstatě jde o třetí červen se stejnými dodávkami po sobě (data v letech 2022 a 2021 byla téměř totožná). S počtemdošlo k meziročnímu propadu o necelá 2 %, finančně šlo o mírný 6% růst. Pokud jde o, tak tam bylo dodáno jen 144,1 tisíc kusů, což je téměř 15% meziroční propad, finančně si ale tato kategorie polepšila o 14 %. Jde tak vidět nadále přetrvávající zájem o high-endové modely, zatímco ty low-endové dále padají k zemi.

Zrcadlovky byly kategorií, která padala nejvíce. S pouhými 94,6 tisíc kusů se už dostala pod hranici 100 tisíc kusů a jde o téměř 24% meziroční propad. Finančně je to dokonce o 36 % méně, což ukazuje opak toho, co u kompaktů. Profesionálové už zrcadlovky takřka nekupují (není se ani čemu divit, když nevychází nové modely a není na co upgradovat), takže tam je propad ještě rychlejší než v low-endu. U CSC fotoaparátů bylo dodáno 432,6 tisíc kusů, což je meziročně více než 10% nárůst, finančně pak o necelých 12 %.

Pokud jde o objektivy, tam se meziročně mírně rostlo o 5 % na 830,3 tisíc kusů, finančně se pak situace neměnila (velmi mírný pokles o 0,3 %, což ukazuje trochu vyšší podíl levnějších objektivů než loni). Objektivy pro APS-C a menší formáty si polepšily na 457,3 tisíc kusů, což máme více než 12% nárůst, cenově se ale rostlo o trochu nižších 6 % (je tedy vidět lehce zvýšený podíl levnějších modelů). Full frame a větší si připsaly 373 tisíc kusů, což je 3% propad v kusech a 2% propad ve financích.