CIPA 07/22: Nejlepší výsledek dodávek fotoaparátů za poslední roky

Společnost Canon nedávno tvrdila, že dle jejího názoru už trh s fotoaparáty dosáhl svého dna a poslední čísla asociace CIPA ukazují, že by na tom možná mohlo něco být. Začátek roku 2022 sice nevypadal příliš pozitivně, ale poslední měsíce se postupně zlepšují a letošní červenec překonal v dodávkách fotoaparátů tentýž měsíc roku 2021 i 2020 (ten byl dost ve znamení koronavirového propadu, byť už se trochu zotavoval). Jak tedy vypadají červencová čísla? Celkově bylo dodáno 725,9 tisíce fotoaparátů, což je meziročně (proti loňskému červenci) nárůst o 10,1 %, velká změna je to ale především finančně. Trh s fotoaparáty finančním objemem hodně roste, a to meziročně o 94,8 %. Na jednu stranu to znamená, že fotoaparáty se stávají v průměru výrazně dražšími (kupuje se především high-end), na druhou stranu to také může znamenat menší ochotu výrobců s fotoaparáty praštit, když se stávají opět lukrativnějšími.