CIPA 08/22: dobré zprávy pokračují, prodeje fotoaparátů rostou

Prodeje fotoaparátů dlouhodobě klesaly, ale zdá se, že je tomu už pomalu konec. To ostatně nedávno tvrdila i společnost Canon a vypadá to, že by na tom mohlo něco být. Při pohledu na grafy posledních tří let už nevidíme tradiční 20% propad ročně, ale rok 2022 se drží zhruba na úrovni předchozích let a v posledních měsících dokonce začíná být z let 2020-2022 ten nejlepší. Příliš ale nejásejme, rozdíly nejsou zase nějak extrémní. Celkové dodávky fotoaparátů za srpen dosahovaly 738,3 tisíc kusů, což je meziroční nárůst o 12,8 % a finančně hovoříme dokonce o 60,3% nárůstu.