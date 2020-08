Cloudová služba image.canon dočasně odstavena, mizely z ní fotky

Canon novou cloudovou službu image.canon. Ta umožňuje automatický upload fotografií na cloud (z nových letošních fotoaparátů), kde mohou zůstat po dobu 30 dní, které má uživatel na to, aby se rozhodl, co s fotografiemi a videosekvencemi dál. Po této době zůstane jen cca 3MPx náhled, ale už ne původní soubor. Pokud ale chce, má zde bezplatnou kapacitu 10 GB, kam si může uložit data, která chce uchovat trvale. A právě toto dlouhodobé úložiště se stalo zdrojem problému, který vyústil v dočasnou odstávku celé služby.

únoru letošního roku představila společnostnovou cloudovou službu. Ta umožňuje automatický upload fotografií na cloud (z nových letošních fotoaparátů), kde mohou zůstat po dobu 30 dní, které má uživatel na to, aby se rozhodl, co s fotografiemi a videosekvencemi dál. Po této době zůstane jen cca 3MPx náhled, ale už ne původní soubor. Pokud ale chce, má zde bezplatnou kapacitu 10 GB, kam si může uložit data, která chce uchovat trvale. A právě toto dlouhodobé úložiště se stalo zdrojem problému, který vyústil v dočasnou odstávku celé služby.

30. listopadu se totiž zjistilo, že některé z originálních fotografií a videí, které byly uloženy do tohoto trvalého úložiště, z neznámých příčin zmizelo. Aby se problém nešířil dál a více uživatelů nepřišlo o svá data, Canon tuto službu dočasně pozastavil a nyní vyšetřuje příčinu problému. V úložišti zůstaly akorát výše zmiňované náhledy, které se měly nechávat v případě neoznačení fotografie či videa k dlouhodobému uložení. Co přesně se ale stalo, to se dozvíme až po ukončení vyšetřování.



Ceny souvisejících / podobných produktů: