Další úniky o Sony A7c: 4K/30p video a krásný design

Už víme, že si Sony chystá nový full frame fotoaparát Sony A7c. Ten se má představit už za pár dní a nyní se objevují další uniklé informace. Znovu se potvrdil 24MPx snímač ze Sony A7 III, ale pochopitelně ne úplně stejné specifikace jako u tohoto fotoaparátu. Např. autofokus by měl být převzat z nejnovějšího Sony A7S III. Dále se znovu hovoří o tom, že bude umět 4K video jen při 30p a nikoli 60p. To je trochu škoda, obzvlášť když fotoaparát míří na natáčení videa a vloggery.

S pancake objektivem by měl set vyjít na 2300 EUR (okolo 60 až 62 tisíc Kč), což je dnes sice ještě kategorie full frame fotoaparátů se 4K 30p, ale přeci jen novinky konkurence a připravované fotoaparáty sem chtějí zamířit i s 60p (Lumix S5 s 60p by měl vyjít na totéž, Nikon údajně připravuje Z6s s 60p). Úniky dále hovoří o tom, že tělo fotoaparátu bude jen o trochu větší než u A6600 a mělo by jít designem o zatím nejkrásnější fotoaparát této řady.

