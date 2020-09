DPreview otestoval autofokus DFD v Lumixu S5: příjemné zlepšení

Panasonic se dlouhodobě vytýká absence fázového zaostřování, které se snaží simulovat systémem DFD. To sice pracuje na bázi detekce kontrastu, ale na základě průběžně pořizovaných snímků počítá fázový posun, takže jde o něco mezi oběma těmito systémy. Zatímco v AFS funguje režim DFD zpravidla výborně, u průběžného ostření to nebylo vždy perfektní, což platilo spíše u videa, byť v našem testu Lumix S1R to Fotoaparátůmse dlouhodobě vytýká absence fázového zaostřování, které se snaží simulovat systémem. To sice pracuje na bázi detekce kontrastu, ale na základě průběžně pořizovaných snímků počítá fázový posun, takže jde o něco mezi oběma těmito systémy. Zatímco v AFS funguje režim DFD zpravidla výborně, u průběžného ostření to nebylo vždy perfektní, což platilo spíše u videa, byť v našem testu Lumix S1R to nebylo vůbec špatné . Nejnovější Lumix S5 slibuje další vylepšení zejména na poli softwaru, který předpovídá budoucí pohyby.

Server DPreview se podíval právě na tento fotoaparát a vyzkoušel, jak si stojí v porovnání s Lumixem S1H. Výsledkem je, že se v mnoha situacích chování fotoaparátu opravdu zlepšilo, méně pulzuje a lépe si pamatuje předchozí zaostření. To sice neznamená, že se vždy vyrovná fázovému, ale je opět o něco použitelnější. A jak víme, i fázové ostření může fungovat ne úplně dobře. Tato vylepšení by se do konce roku měla objevit i ve zbývajících modelech řady S1x, které mají dostat novou verzi firmwaru.

