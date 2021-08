DPreview vyvrací mýtus, že snímače s vyšším rozlišením mnohem více šumí

Velikost pixelu je parametrem, kterému se mnohdy přisuzuje nesprávná míra důležitosti. Někdy málo, někdy moc. Menší světlocitlivé buňky mají teoreticky přinášet mnohem větší šum a nižší dynamický rozsah, nicméně jak ukazují testy, v praxi to nemusí být vždy úplná pravda. Zejména u dynamického rozsahu testy snímačů neukazují, že by zde byla nějaká výraznější závislost mezi velikostí buňky a dynamickým rozsahem. V případě šumu je to už více patrné, ale i zde jsou nějaká ta "ale". A na ně se podívali na DPreview TV.

Vzali dva fotoaparáty stejného výrobce se snímačem stejné generace (zhruba stejného roku uvedení), konkrétně 12MPx Sony A7S III a 61MPx Sony A7R IV. Vyfotili snímky při vysoké citlivosti za špatného světla a nechali je vytisknout nejprve na formát 11"×17", pak na 22"×33". A jaký byl výsledek?

I když A7R IV by při pohledu na 100% zvětšení (pixel-na-pixel) šuměla výrazně více, při prezentaci snímku na stejně velké ploše je tomu jinak. Díky vyššímu rozlišení se šum mnohem snadněji schová a vidět byly spíše detaily navíc u A7R IV. Když snímek vytiskli na větší formát, rozdíl se ještě prohloubil. Fotografie z A7S III působila nepříliš ostře s menšími detaily a dokonce nebyl ani výraznější rozdíl v šumu. Dokonce nižší rozlišení mělo se šumem svůj vlastní problém, protože došlo k většímu zvětšení, šum tak působil více "kostkovaně".



Přesto mají snímače s menším rozlišením i výhody. Zpravidla je to rychlejší vyčítání pixelů a s tím menší rolling shutter efekt. Více se díky tomu mohou hodit pro video, nicméně ani zde to není úplně jednoznačné, snímače s vyšším rozlišením mohou nabídnout např. více over-samplingu a více detailů, přestože bude použito stejné výstupní rozlišení. Výhodu mohou mít např. pro sportovní fotografii díky vyšší rychlosti i tomu, že zde většinou ani není potřeba tolik megapixelů a zpracovávání (post-processing) je díky tomu rychlejší.

Ukázalo se to i v našich testech např. u 24MPx Panasonic Lumix S1 a 47MPx Lumixu S1R . Ačkoli v per-pixel porovnání šuměl méně model S1 s nižším rozlišením, ve výsledku při stejném výstupu mi přišly být za horšího světla lepší snímky z S1R. Měl-li bych si koupit fotoaparát do špatného světla, paradoxně bych si z těchto dvou kvůli lepším výsledkům u fotografií - nikoli však u videa - vybral spíše S1R, byť o něco dříve získává nafialovělý nádech, a dokonce i podání dynamického rozsahu mi přišlo být o trochu lepší u S1R.

