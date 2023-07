Ekologie ad absurdum: Sony A6700 "nelze nabít", v balení není nabíječka ani kabel

Sony v poslední době najelo na hodně ekologickou vlnu, což rozhodně není něco, co by se mělo negativně kritizovat. Některé části balení využívají recyklovaný papír a zbavila se tak plastu, dokonce i těla fotoaparátů jsou dnes vyráběna z recyklovaného plastu. Tento materiál se nazývá SORPLAS, který je navíc vyvinut tak, aby byl opakovaně recyklovatelný. Snaha o větší ekologii (ale také šetření nákladů) se ale dostala i do další oblasti, kterou dobře známe od výrobců telefonů. Týká se nabíjení.



Apple před lety přestal dodávat nabíjecí adaptéry do svých telefonů s tím, že to zbytečně zatěžuje životní prostředí. Dalším důvodem mělo být i to, že každý má doma spoustu adaptérů, více, než potřebuje. To by byla v zásadě i pravda, kdyby zrovna nepřecházel z Lightningu na USB-C (v poslední době u iPadů, teprve letos to bude u iPhonů), takže starší adaptéry ještě s koncovkou USB-A budou pro nabíjení nových telefonů, které jsou dodávány s kabely s koncovkou USB-C nejen na straně telefonu, ale i na straně adaptéru, docela k ničemu. Třetím neoficiálním důvodem jsou pochopitelně peníze. Apple si za to slízl velkou kritiku, nicméně ti, kteří se mu smáli nejhlasitěji, o chvíli později udělali totéž (Samsung). A Sony je dalším do party.

Na tom by nebylo nic tak zvláštního, adaptér do balení dnes nedává kdekdo. Potíží u nového fotoaparátu Sony A6700 ale je, že v balení nenajdete nejen nabíjecí adaptér, ale dokonce už ani kabel. Bez toho, aniž byste měli vlastní jiný USB-C kabel a něco, do čeho ho připojit (počítač nebo adaptér, navíc musíte mít kabel s kompatibilitou na obou jeho koncích), tak fotoaparát nenabijete. Něco takového bude v budoucnu jistě ještě více běžné, ale dnes v době, kdy se z různých kombinací USB-A, USB-B (micro-USB), USB-C a Lightningu dobrovolně i legálně ( příkazem EU ) přechází na USB-C všude, takový krok dle mého názoru trochu předběhl dobu.

Kabel USB-C/USB-C bude v následujících letech asi hojně kupovaným zbožím, a to i kdyby se do balení produktů dával (nemluvě o adaptérech s koncovkou USB-C). Teď je spíše doba, kdy by se do balení měly dávat kabely i adaptéry, aby se na to USB-C rychle (a v zásadě i ekologicky) přešlo. Takhle si je lidé budou muset tak či tak kupovat zvlášť, což znamená další nárůst počtu obalů (mnohdy plastových).