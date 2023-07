Sony uvádí high-endové APS-C: nová A6700 s 26 MPx zvládá i 4K při 120p

Sony se šíří internetem už dobrých 5 let. Jediné, co se ale objevilo, byla Sony A6700 (ILCE-6700). Novinka má APS-C snímač Exmor R CMOS BSI s rozměry 23,3×15,5 mm, jehož celkové rozlišení je 27,0 MPx, efektivně se pak využívá 26,0 MPx. Je tak o 2 MPx vyšší než u A6600, nicméně nedosahuje oněch 32 MPx, o kterých se spekulovalo před lety. Snímač nemá low-pass filtr.

Spekulace ohledně high-endového APS-C modelu odse šíří internetem už dobrých 5 let. Jediné, co se ale objevilo, byla A6600 v roce 2019, která ale nijakou technologickou revoluci nepřinesla. Před dvěma lety se objevilo info, že by se mohla představit A6700 s 32MPx snímačem , nicméně vody se začaly vířit až před několika týdny. A jak napovídaly úniky, tak se i stalo. Konečně se představuje nové APS-C do high-endové třídy. Přichází(ILCE-6700). Novinka má APS-C snímač Exmor R CMOS BSI s rozměry 23,3×15,5 mm, jehož celkové rozlišení je 27,0 MPx, efektivně se pak využívá 26,0 MPx. Je tak o 2 MPx vyšší než u A6600, nicméně nedosahuje oněch 32 MPx, o kterých se spekulovalo před lety. Snímač nemá low-pass filtr.

Podporovány jsou formáty JPEG, 10bitový HEIF a 14bitový záznam do RAWu. Snímač podporuje hybridní fázové zaostřování se 759 body a citlivostí od -3 EV s objektivem F2.0. Taková citlivost je sice dobrá, ale na dnešní poměry už docela podprůměrná. Fotoaparát využívá systémů AI pro sledování nejrůznějších objektů, jako jsou lidé, zvířata, ptáci, hmyz, auta, vlaky nebo letadla. Dokáže je sledovat i při částečném zákrytu. AI zde hraje velkou roli a vedle dvojitého procesoru BIONZ XZ je tu i procesor pro zpracovávání algoritmů AI. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách s 5EV účinkem, pro video nabídne i Active Mode s rozšířeným účinkem pro natáčení z ruky.



Pokud jde o video, A6700 zvládá v z plné plochy čipu nahrávat 6K video (z 19,9 MPx při poměru stran 16:9), to se ale ukládá pomocí over-samplingu do UHD 4K rozlišení 3840×2160 pixelů. Půjde tedy o velmi detailní 4K, nicméně uživatel nemá možnost (alespoň prozatím) uložit video ve 6K. Zatímco tyto režimy z plné plochy čipu jsou obvykle dostupné jen při 30p a vyšší frekvence jsou řešeny ořezem, v případě Sony A6700 je tento celoplošný režim dostupný do 60 fps. Ořez tu je také (o 38 %), ale ten platí až pro 4K video při 120 fps. Fotoaparát tak bude moct pořizovat i dosti kvalitní slow-motion video. Zajímavou zprávou je i to, že tyto režimy jsou dostupné nejen jako 4:2:0 8bit, ale také jako 4:2:0 10bit a 4:2:2 10bit.

Max. datový tok je 280 Mbps, v případě All-Intra záznamu je to až 600 Mbps, ten je pak dostupný max. do 60 fps. Trochu zamrzí, že Full HD nenabízí vyšší frekvence než 120 fps. A6700 podporuje MPEG-4 AVC/H.264 i MPEG-H HEVC/H.265, zvládá i proxy záznam. Máme tu křivku S-Log3 se 14EV dynamickým rozsahem a barevný profil S-Cinetone. Pro vybrané objektivy je k dispozici korekce focus breathingu, uživatel si může i importovat LUT. Fotoaparát může také automaticky provádět výřezy ve videu sledováním objektu. K dispozici je také funkce potlačující blikání světel ve videu.



Podporovány jsou citlivosti ISO 100 až 32000, v režimu rozšíření pak ISO 50 až 102400. Korekce expozice má rozsah +/-5 EV. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund s mechanickou závěrkou, resp. od 1/8000 sekundy s elektronickou. Synchronizační čas blesku je 1/160 sekundy. Max. rychlost sekvenčního snímání činí 11 fps. Buffer postačí na 1000+ JPEGů, 59 RAWů, 44 RAW+JPEGů, v případě bezeztrátově komprimovaných RAWů je to 23, resp. 18 RAW+JPEGů.

Pro ukládání tu máme jen jeden slot pro kartu SDXC (max. UHS-II). Elektronický hledáček typu 0,39" má rozlišení 2,36 mil. bodů, což je trochu překvapením. U high-endového fotoaparátu bychom dnes jistě čekali vyšší hodnoty. Nabídne 1,07× zvětšení, což znamená 0,7× po přepočtu. Můžete mu nastavit frekvenci 60 nebo 120 Hz. Hlavní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Je výklopný o 176° a otočný ve 270° rozsahu. Máme tu USB-C 3.2 (5 Gbps), Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 4.2. Nechybí ani HDMI a dva 3,5mm audio jacky. Li-Ion akumulátor má vydržet na 550 snímků přes EVF, resp. 570 přes displej.

Fotoaparát disponuje rozměry 122×69×75,1 mm, je tedy docela tlustý. Váží 409 gramů, resp. 493 gramů s příslušenstvím. K dispozici bude jako tělo za 1700 EUR (41.890 Kč), v setu s objektivem 16-50mm 1800 EUR (44.290 Kč) nebo s 18-135mm za 2100 EUR (51.690 Kč).

Sony také představilo nový objektiv FE 70-200mm F4 G OSS II. Ten je zajímavý především svými kompaktnějšími rozměry. Nyní má hmotnost 794 gramů (předchůdce 840 gramů), je také kratší s délkou 149 mm proti původním 175 mm. Další užitečnou novinkou je zkrácení minimální zaostřovací vzdálenosti z 1-1,5 metru na pouhých 26 cm, což zvýšilo zvětšení z 0,13× na 0,5× a je tak použitelný i pro méně náročné makro. Jeho cena bude 48.990 Kč.