Film "Duna: Část druhá" byl natočen s ruskými objektivy Helios, Jupiter a MIR

Kameraman Greig Fraser, který natočil Batman i oba nové díly velkofilmu Duna, v rozhovoru pro Arri Rental pohovořil o tom, s jakou technikou tyto filmy vlastně natáčel (což oni sami ale zčásti věděli, když mu některé věci pro natáčení poskytli). Ačkoli kamery byly moderní, to úplně tak neplatilo o objektivy. Využívaly se jak kamery ALEXA 65, tak i ALEXA Mini LF, a zatímco první část Duny byla natáčena i na anamorfické objektivy, druhý díl využil už jen klasické sférické. A zde toho bylo opravdu hodně. Vedle objektivů Moviecam z 80. let a několika vlastních objektivů Fraser využil i klasické ruské legendy. O ty se postarala společnost IronGlass, která tyto objektivy předělává do modernějšího hávu a připravuje je pro použití na profesionálních videokamerách (s follow focus systémy).

Společnost IronGlass se sbírkou těchto objektivů pochlubila na svém Instagramu, kde lze vidět několik 85mm objektivů se světelnost T2.1. To by měl být předělaný Jupiter-9 , který jsme před lety testovali. Dále tu byl 58mm T2.1, u kterého je trochu zvláštní uvedení světelnosti F1.8, neboť Helios 44-2, jehož modernější verzi IronGlass nabízí, je F2.0. Helios-44M je také jeden z objektivů, který jsme kdysi recenzovali . Nakonec tu byl ještě jeden objektiv, a to 37mm T2.9, což dle stránek výrobce vypadá na objektiv MIR-1B.

IronGlass tyto objektivy nabízí na svých stránkách a např. Helios 44-2 je tu za 200 USD, přičemž může být pro bajonety Fujifilm X, Sony E, Micro 4/3 nebo Canon EF za 10 USD, příp. pro PL za 30 USD navíc. Vnitřní povrch může být jantarově nebo fialově zbarvený za příplatek 30 USD (černý standard je bez příplatku). Kdo chce, může dostat úpravu pro oválný bokeh, to je dalších 30 USD. Má-li mít clona 16 lamel, připlatíte si opět 30 USD stejně jako za vícevrstvou povrchovou úpravu pro potlačení odlesků a závojů.