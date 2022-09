Fotobanka EyeEm má patrně problémy, výplaty fotografům nabírají zpoždění

EyeEm. V posledních měsících se objevilo mnoho případů, kdy fotografům nedošly jejich provize, a Alex z Brutally Honest Microstock dokonce tvrdí, že fotobanka přestala připisovat prodeje přes partnerské fotobanky (snímek byl zakoupen, ale EyeEm se tváří, že k tomu nedošlo).

Situace s fotobankami se neustále mění, a zatímco např. Adobe Stock dělá fotografům většinou jen radost, Shutterstock se svými 10centovými provizemi je případ přesně opačný stejně jako nedávno 123RF, která zavedla nové předplatné. Moc nadšení nedělá ani fotobanka. V posledních měsících se objevilo mnoho případů, kdy fotografům nedošly jejich provize, a Alex z Brutally Honest Microstock dokonce tvrdí, že fotobanka přestala připisovat prodeje přes partnerské fotobanky (snímek byl zakoupen, ale EyeEm se tváří, že k tomu nedošlo).

Fotobanku v březnu 2022 koupila společnost Talenthouse AG, o které se tvrdí, že je sama ve finančních problémech. Jako vždy, toto bylo prezentováno jako vzrušující zpráva (snad vždy, jak se ve světě fotobank objeví nějaká "exciting news", je zle) a prozatím to znamená to, že fotobanka prochází restrukturalizací, což se mělo projevit i v onom zpoždění plateb. Někteří fotografové už říkají, že platby opět začaly docházet, takže možná až tak zle není, každopádně moc důvěry v budoucnost fotobanky to nedává.