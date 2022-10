Fotobanka Unsplash zavádí i předplatné s netradičními provizemi pro fotografy

Unsplash, která nabízí bezplatné snímky v rámci Unsplash licencí (zdarma pro komerční, příp. editorial účely, ale bez možností dalšího přeprodeje). Asi nikoho však nepřekvapí, že se Getty Images snaží z platformy získat více peněz a nyní přichází s placeným předplatným Unsplash+. To bude k dispozici za cenu 12 EUR měsíčně (144 EUR ročně), nicméně v rámci zaváděcí akce je nyní poskytována 66% sleva na roční předplatné. To se při platbě na celý rok dopředu smrskne na 48 EUR.

Koncem loňského března koupila fotobanka Getty Images fotobanku, která nabízí bezplatné snímky v rámci Unsplash licencí (zdarma pro komerční, příp. editorial účely, ale bez možností dalšího přeprodeje). Asi nikoho však nepřekvapí, že se Getty Images snaží z platformy získat více peněz a nyní přichází s placeným předplatným. To bude k dispozici za cenu 12 EUR měsíčně (144 EUR ročně), nicméně v rámci zaváděcí akce je nyní poskytována 66% sleva na roční předplatné. To se při platbě na celý rok dopředu smrskne na 48 EUR.

Půjde o komerční licence, tedy případní lidé a majetek budou muset mít podepsán tzv. "model" nebo "property release", tedy svolení ke komerčnímu použití. Snímky lze využít neomezeně (co se týče počtu využití a množství projektů). Co to však znamená pro fotografy? Ti si mohou zažádat o členství, a pokud bude jejich žádost schválena, budou moci přispívat. Fotograf si zachovává autorská práva na snímek, může být nadále aktivní na ostatních fotobankách, nicméně obsah v placené sekci Unsplash+ musí být exkluzivní (ten se nesmí objevit na žádné jiné fotobance). Snímky by navíc měly odpovídat tématům, které se fotobanka snaží pokrýt.



Zajímavý je ale model provizí. Unsplash+ totiž nebude platit od jednotlivých prodejů, ale jednorázově při přijetí snímku. Tento způsob sice není příliš tradiční, ale také nejde o první jeho použití. Unsplash hovoří o tom, že provize za jeden snímek by se měla pohybovat mezi 5 až 30 USD, což není úplně špatná cena. Ano, může se stát, že fotografovi snímek na mikrofotobance vydělá za život tisícovky dolarů, spousta z nich ale skončí na nule nebo na pár desítkách centů a běžný průměr na snímek je (pochopitelně dle kvality práce fotografa a jeho štěstí ve vyhledávacích algoritmech) spíše na spodní části tohoto rozsahu. Připomeňme, že Adobe Stock má nyní bezplatný plán, do kterého fotografové mohou každý rok přidat některé své snímky a Adobe za ně vyplácí 5 USD ročně, přestože je zákazníci mají zdarma.