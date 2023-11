Fotodivizi Nikonu se daří, táhne ho Nikon Z8 a výměnné objektivy

Už je to nějakou dobu, kdy byla společnosthodně ztrátová, a mnozí ho považovali na jasného adepta na bankrot. Nyní už jde o ziskovou firmu, která za poslední polovinu roku měla příjmy ve výši 331,2 mld. jenů (meziročně +14,9 %) a čistý zisk 9,8 mld. jenů (-47,9 %). Nás ale zajímá především, která je tou, jež drží Nikon nad vodou (a už to není ta, která ho táhla dolů). To je pro budoucnost digitální fotografie u Nikonu jistě dobrá zpráva. Divize přinesla do pokladny Nikonu 137,6 mld. jenů, což je o 20,2 % více než loni. Divize pak tvoří stále přes 40 % celé firmy. Pokud jde o provozní zisk, ten byl 25,2 mld. jenů, to je 13,5% nárůst. Také pozitivní číslo. Dle firmy za to mohou především velmi dobré prodeje full frame fotoaparátu Nikon Z8 a výměnných objektivů. Také vzrostla průměrná cena prodaného fotoaparátu.