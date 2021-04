Fotograf pořídil snímek polární záře nad vybuchující sopkou na Islandu

Jeroen Van Nieuwenhove by o tom mohl vyprávět své. Při své osmé expedici k sopce v Fagradalsfjall na Islandu, kde už jeden z fotografů roztavil dron

Fotografií polární záře existují miliony. Stejně tak je mnoho snímků sopky chrlící lávu. Spojit ale obě tyto věci dohromady v jedné expozici, to se už jen tak nepoštěstí. Jenže zdaleka to ale nemusí být jen o štěstí. Někdy je potřeba notná dávka odhodlání a trpělivosti.by o tom mohl vyprávět své. Při své osmé expedici k sopce v Geldingadaliru u hory chtěl vyfotit sopku společně s polární září.

Byla to jedna z posledních možností, protože dny se prodlužují a noci hodně zkracují. Zanedlouho by už neměl šanci. Bohužel toho dne mu nepřálo počasí, bylo zamračeno, načež to vzdal a po dlouhém sezení v mrazícím větru se rozhodl vrátit. Počasí se ale slitovalo, mraky se na cestě dolů začaly rozpouštět a také se objevovaly náznaky polární záře. Vrátil se tedy, rozložil stativ a asi po další hodině čekání se show rozjela naplno.

Poněvadž láva byla příliš jasná, musel volit dostatečně krátkou expozici, aby nevznikly přepaly, ale zároveň dostatečně dlouhou, aby lépe vynikla polární záře. Nakonec skončil s hodnotami F2,8, ISO 3200 a 1,2 sekundy.

