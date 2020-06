Fotografická divize Olympusu se stěhuje: nový život pod společností JIP

Olympus to v poslední době neměla moc lehké. Kvůli všeobecné situaci na trhu fotoaparátů a restrukturalizaci (zavírání továren) bylo zvolněno tempo v uvádění novinek a divize byla poměrně dlouhou dobu ztrátová. Na Internetu se tak nedávno objevily neoficiální zvěsti, že Olympus Japan Industries Partners, Inc. (JIP) o prodeji fotografické divize. Ta tak bude novým vlastníkem této části firmy a zatím není jasné, jaký název ponese.

Fotografická divize společnostito v poslední době neměla moc lehké. Kvůli všeobecné situaci na trhu fotoaparátů a restrukturalizaci (zavírání továren) bylo zvolněno tempo v uvádění novinek a divize byla poměrně dlouhou dobu ztrátová. Na Internetu se tak nedávno objevily neoficiální zvěsti, že Olympus skončí s výrobou fotoaparátů , příp. divizi prodá. Olympus takové ukončení výroby fotoaparátů popřel a dnešní situace dává lepší obraz na to, co se vlastně s divizí, jejíž poslední hospodářské výsledky už byly o něco pozitivnější , bude dít. Společnost Olympus totiž uzavřela předběžnou dohodu s japonskou společností(JIP) o prodeji fotografické divize. Ta tak bude novým vlastníkem této části firmy a zatím není jasné, jaký název ponese.

Prodej divize ale neznamená konec fotoaparátů Olympus. JIP se chce dále soustředit na vývoj nových fotoaparátů i objektivů, jejich výrobu a prodej. Pro koncové zákazníky se tak nic výraznějšího nezmění, přechodu by si ani neměli všimnout. A pokud ano, spíše by to mělo být ve větším počtu novinek než v poslední době, protože to je jedna z cest k úspěchu v dnešní rychle se vyvíjející době. Důraz bude nadále kladen na systém Micro Four Thirds, tedy malé a lehké fotoaparáty s velmi výkonnou stabilizací obrazu. Detaily dohody mezi oběma společnostmi by měly být uzavřeny do 30. září, finální převzetí by mělo nastat na konci roku, 31. prosince.

