Olympus: vyšší zisk společnosti, fotoaparáty se zlepšují

Máme tu konec fiskálního roku 2020 (duben 2019 - březen 2020) a s ním i vyhlášení finančních výsledků společnosti Olympus. Té se v posledním roce docela dařilo. Příjmy celé společnosti mírně stouply o 0,4 % ze 793,9 mld. japonských jenů na 797,4 mld. Důležité je ale především to, že se velmi výrazně zvýšil provozní zisk společnosti z 28,3 na 83,5 mld. jenů. Provozní marže tak činí 10,5 %, což je slušné číslo a Olympusu jistě dělá radost. Nás ale bude zajímat především fotografická divize.

Ta je stále menší a menší částí společnosti Olympus a nyní tvoří už jen 5,5 % firmy. Její příjmy totiž opět klesly, a to ze 48,7 na 43,6 mld. jenů (-10 %). V případě CSC šlo o pokles z 36,0 na 32,4 mld. jenů (-10 %), kompakty pak spadly ze 7,1 na 6,2 mld. jenů (-12 %). Přestože však šly příjmy směrem dolů, firmě se podařilo snížit ztrátu. Zatímco loni to bylo 18,3 mld. jenů, nyní je to 10,4 mld. Stále je to sice nemalé negativní číslo, ale aspoň to není tak špatné. Pokles příjmů má na svědomí absence většího množství nových produktů kvůli dobíhající restrukturalizaci. Její ukončení se ale projevilo v menších nákladech a spolu s tím i na menší ztrátě. Negativní dopad měla i koronavirová pandemie, nicméně společnosti udělal radost obchodní úspěch fotoaparátu OM-D E-M1 Mark III