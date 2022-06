Fujifilm instax Mini Link 2 přináší malování ve vzduchu instaxAiR

Fujifilm instax Mini 2 je novou instantní fototiskárnou, která dále rozšiřuje koncept těchto přístrojů o další hrátky přes příslušnou mobilní aplikaci. Funkce instaxAiR je spojena navíc s tlačítkem na tiskárně a výběrem efektů v aplikaci, kdy můžete při držení tlačítka a pohybu tiskárny ve vzduchu psát do fotografie, vytvářet do ní bubliny a podobné efekty. Dokonce je možné do snímku přidat QR kód, který odkáže na video pořízené při tom, jak jste vytvářeli tyto efekty.



Snímky mají rozměry 62×46 mm a rozlišení 800×600 bodů (318 dpi). Tiskárna pracuje s 8bitovými barvami, pro tisk podporuje formát JPEG, PNG, HEIF a DNG. Tisk zabere 15 sekund, data se posílají přes Bluetooth (funguje i s X-S10 ) a na jedno nabití akumulátoru zvládne vytisknout 100 snímků. Její nabíjení zabere 80 až 120 minut, překvapením je ale použití micro USB kabelu (asi bychom čekali už USB-C, které bude od roku 2024 v EU povinné ). Rozměry tiskárny jsou 91,9×36,4×124,8 mm a váží 210 gramů bez filmů. V prodeji bude za 99,95 USD v bílé, růžové a tmavě modré barvě.