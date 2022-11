Fujifilm nestíhá vyrábět X100V. Důvod? Virální video na TikToku

Proti sociálním sítím můžeme namítat mnohé, jejich sílu jim ale nelze upřít. Ukazuje se to na posledním případu na TikToku, který výrazně ovlivnil společnost. Po více než 2,5 letech výroby profi kompaktu Fujifilm X100V se objevilo krátké video na síti od tiktokerky Kylie Katich. Ta jen v září ukázala několik snímků pořízených tímto fotoaparátem s tím, že jde o fotografie přímo z fotoaparátu bez jakýchkoli editací, a vyzdvihla to, že je to kvůli vestavěným filmovým filtrům v přístroji.