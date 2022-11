Fujifilm X-T5 se 40MPx čipem zvládne až 160MPx fotky

Společnost Fujifilm přichází s novým APS-C fotoaparátem X-T5. Novinka dostává snímač X-Trans CMOS 5 HR s rozměry 23,5×15,7 mm a rozlišením 40,2 MPx. Tento snímač je mechanicky stabilizovaný a nabízí až 7EV účinek stabilizace. Obraz pak zpracovává výkonný procesor X-Process 5 a data je možné ukládat ve formátech JPEG, 10bitovém HEIF, 8 nebo 16bitovém TIFF, případně ve 14bitových RAWech. Rozlišení je 6864×5152 pixelů, nicméně systém multiexpozice (20 snímků dohromady) dovolí pořizovat až 160MPx snímky. Fázový AF je podporován snímačem už od -7 EV (s objektivem F1,0), resp. kontrastně od -4 EV. Má detekci tváří a očí, zvířat, ptáků, aut, motorek, kol, letadel a vlaků.



Fotoaparát nabídne citlivosti už od ISO 125 do 12800 (X-T4 od ISO 160), režim rozšíření přináší ISO 64 až 25600. Korekce expozice je +/-5 EV u fotek a +/-2 EV u videa. Expoziční časy pak mají různé rozsahy podle režimu a typu závěrky. V zásadě tu máme 1/8000 sekundy až 30 sekund, režimy S/M přináší až 15 minut a bulb pak až 60 minut. Čistě elektronická závěrka pak umí stěží uvěřitelných 1/180000 sekundy. K dispozici jsou i různé formy elektronické první lamely a jiné režimy. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy u mechanické a 1/125 sekundy u elektronické závěrky.

Sekvenční snímání má také obrovské množství režimů. S 1,29× cropem a elektronickou závěrkou je tu max. 20 fps (168 JPEGů, 23 až 72 RAWů podle komprese a její ztrátovosti). S mechanickou závěrkou je maximem 15 fps (119 JPEGů, 19 až 39 RAWů). K dispozici je i paměť snímků před domáčknutím spouště na 1 sekundu záznamu (pouze s plně elektronickou závěrkou).

Pokud jde o video, možný je záznam do MPEG-4 AVC/H.264 i HEVC/H.265. Máme tu 6.2K video (6240×3510 pixelů) při 29,97p s datovým tokem do 360 Mbps a 10bitovém barevném kódování 4:2:2, resp. ho lze s oversamplingem rovnou ukládat jako 4K video. V normálním režimu je 4K dostupné max. při 59,94p, Full HD pak až do 240p. S výjimkou 6.2K videa jsou všechny formáty dostupné jako 16:9 i 17:9. Potěší i přítomnost F-Log2 s více než 13EV dynamickým rozsahem. Přes HDMI je k dispozici i12bitový Apple ProRes RAW (nebo Blackmagic RAW)