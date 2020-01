Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS WR

Společnost Fujifilm postupně rozšiřuje počet objektivů pro svůj APS-C systém Fujifilm X a v dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavý přírůstek. Je jím objektiv XF 16-80mm F4 R OIS WR a už jeho název napovídá, v čem může zaujmout. V přepočteném rozsahu nabídne širokoúhlých 24 mm, maximem je pak 122 mm a dosahuje tedy příjemně univerzálního 5× optického zoomu. Světelnost dosahuje v celém rozsahu hodnoty F4, objektiv je odolný vůči vodě a prachu, potěší také optická stabilizace, která má dle výrobce poskytovat velmi vysoký 6EV účinek. Jaký tedy bude v praxi?

Recenze Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS RW



Videorecenze objektivu Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS RW s ukázkami ovládání a testovacími UHD 4K 60p videosekvencemi.

Objektiv je svými rozměry velký tak akorát. Asi by nikdo nečekal menší rozměry, nicméně nemá ani důvod být výrazně větší. V průměru má necelých 8 cm, na délku je to méně než 9 cm a váží 440 gramů. Je velmi slušně zpracován, většina prvků působí dostatečně tuhým a bytelným dojmem. Počítejte s tím, že podporuje poměrně velké 72mm filtry.

Zajímavostí je, že na svém těle nemá žádný přepínač a ostření i stabilizace se přepínají v těle fotoaparátu. Zoomovací prstenec je sice optimalizován na video, ale chtělo by to ještě trochu zapracovat. Většinou jde hladce, pokud ale zoomujete opravdu pomalu, má tendenci se občas škubnout. Je to dáno i tím, že se hodně vysouvá vpřed. Blíže k tělu fotoaparátu najdete clonový kroužek. Jeho chod má spíše slaběji aretované polohy, takže třeba přiclonění o 1 EV (tři kroky) nemusí být úplně přesné a není až tak velkým problémem cílenou hodnotu přejet. Je zde i poloha A pro automatiku. Jako poslední tu máme zaostřovací kroužek. Ten má krásně hladký chod, nicméně změna zaostření je spíše skoková, což manuální ostření trochu komplikuje. To ale může být vlastností fotoaparátu a ne objektivu.



Zde už jen vidíme kovový bajonet, který není žádným překvapením a u takového objektivu bychom ho jistě čekali.

Test proběhl s CSC fotoaparátem Fujifilm X-T3 , který je vybaven APS-C senzorem s rozlišením 26 megapixelů. Představení tak máme za sebou a můžeme jít na další kapitoly, kde objektiv řádně prověříme.