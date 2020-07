Full frame Nikon Z5 se údajně objeví už 21. července

Nikon Z5. Několik údajů jsme se Z 24-50mm f/4.0-6.3 a telekonvertory 1.4x a 2.0x. Dá se čekat, že tento objektiv bude součástí setů s novou Z5.

Všichni už víme, že Nikon chystá nový full frame CSC fotoaparát. Několik údajů jsme se dozvěděli už před měsícem , nyní se objevují další uniklé informace. K uvedení fotoaparátu by podle těchto informací mělo dojít 21. července, tedy už za 4 dny. Spolu s tím by se měl představit nový základní setový objektiva telekonvertory 1.4x a 2.0x. Dá se čekat, že tento objektiv bude součástí setů s novou Z5.

Nikon Z5 má údajně mít 24,3MPx snímač, který bude vybaven 5osou mechanickou stabilizací. Hovoří o 273bodovém hybridní AF systému s detekcí očí lidí i zvířat. Minule se hovořilo o sekvenčním snímání s rychlostí 6 fps, to ale bude patrně platit pro jednorázové zaostřování, neboť nyní se mluví o 4,5 fps při použití průběžného ostření. Snímač má zvládat 4K video, ale to je zatím všechno. Minule se mluvilo o 1,7× cropu. Snímkovací frekvence nebyly zveřejněny, nicméně vzhledem k marketingovému pozicování přístroje pod Z6 se dá jen těžko předpokládat, že by 4K zvládal při více než 30p a Full HD s více než 60p.

Citlivosti mají mít rozsah od ISO 100 do 51200. Úniky mluví o elektronickém hledáčku s rozlišením 3,69 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a 3,2" dotykovém displeji s rozlišením 1,1 mil. bodů, který má být výklopný (pouze nahoru/dolů). Přestože půjde o levnější tělo, má mít 2 sloty pro SDXC karty a odolnost vůči prachu a vodě. Využití tu má najít nový akumulátor EN-EL15c.

