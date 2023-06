Generative Fill AI ve Photoshopu aneb co umí umělá inteligence Firefly?

Ukázka práce s funkcí Generative Fill AI ve Photoshopu Beta

Jak to zhruba funguje, můžete vidět na videu výše, kde jsem to zkoušel na zasazení Eiffelovy věže do panoramatu čínské Šanghaje. Některé výsledky byly naprosto nepoužitelné, většina vypadá divně, ale obvykle se v trojici nabízených možností najde jedna jakž takž použitelná. Pokud se vám žádná ze tří možností nelíbí, můžete kliknout na generování znovu a objeví se další trojice (ta původní stále zůstane na výběr). Možností je i upravit textový příkaz, aby lépe odpovídal tomu, co chcete.

výchozí snímek, klikněte pro zvětšení

upravený snímek pomocí AI, klikněte pro zvětšení

Pokud jsem dal Eiffelovku do prázdného prostoru, dokázaly vzniknout i rozumné snímky, i když úplně nesedělo osvětlení a u propojení původního a nového obrazu jsou někdy zvláštní artefakty. Vrazit ji ale mezi mrakodrapy v podstatě nebylo možné a vždy vznikly prazvláštní kreace. Zajímavé bylo ale také zkusit, co to udělá třeba na snímku parkoviště s volnými parkovacími místy. Dokáže tam vložit auto?

výchozí snímek, klikněte pro zvětšení upravený snímek pomocí AI, klikněte pro zvětšení

Auto napravo jsem zkusil konkrétním dotazem na "Mercedes-Benz Sprinter". Firefly ví, že jde o dodávku, a tak mi nabídlo několik dodávkových aut, tento konkrétní model to ale nebyl (i když by fotobanka Adobe Stock má přes 1000 editorial snímků tohoto vozu). Jediné koukatelné ale bylo to, které vidíte na snímku. Dočkal jsem se ale i kreací jak ze sci-fi filmu. Mezera na levé straně vedle modrého Ceedu byla vyzkoušena s jednoduchým příkazem "roadster car". Jediné auto bylo skutečně beze střechy, další dvě designem připomínala nějaký východoevropský pokus o moderní hatchback z doby před 15 lety, případně jsem tu viděl inspiraci v modernějších japonských menších vozech.

UI Photoshopu beta s Firefly, klikněte pro zvětšení

Na posledním snímku ještě vidíte, jak to vypadá v prostředí aplikace. Nový obrázek vytvořený pomocí AI je vložen jako vrstva a jakmile na tuto vrstvu kliknete, objeví se proužek, kde můžete dále vybírat mezi vygenerovanými obrázky, případně na dané pozici nechat generovat něco nového. Nemusíte se tak bát, že byste přechodem k další úpravě ztratili možnost vrátit se. Zde si všimněte dvou zajímavostí. Tou negativní je to, že některá auta vypadají opravdu hrůzostrašně. Tou pozitivní je naopak to, že všechna vygenerovaná auta zapadala do prostorového uspořádání snímku a byla vždy správně natočena.