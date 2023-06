Generativní AI Adobe Firefly bude nově dostupná pro firmy

Předpokládá se, že během 2 let se potřeba obsahu ve firmách znásobí 5krát, a generativní AI může být jedním ze způsobů, jak vše zefektivnit. Myšlenky se mohou mnohem rychleji zhmotnit ve výsledný obsah nebo obsah vedoucí k němu. Není však zatím jasné, jaká bude cenová politika pro firmy, ale ani pro tvůrce, na jejichž obsahu bylo Firefly natrénováno.



Společnost k tomu využila obrovskou databázi fotografií a ilustrací ze své fotobanky Adobe Stock (původně Fotolia ). Stejně jako u Shutterstocku , i zde by měli být tvůrci kompenzování, tento model se ale teprve stále vytváří a je velkým otazníkem, co z toho nakonec vypadne. Adobe bývá ke svým fotografům obvykle poměrně štědrý (aplikace zdarma, nadprůměrně vysoké provize,...), tak z toho snad vznikne model, se kterým budou lidé alespoň trochu spokojeni. Prozatím se na Adobe snesla spíše vlna kritika, protože na datech se už dávno trénovalo, aniž by o tom fotografové byli informováni.