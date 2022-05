Google Pixel 6a: výkonný a relativně kompaktní 6,1" smartphone s 12 MPx

Google rozšiřuje nabídku výkonných a přitom kompaktních smartphonů, které dnes už téměř neexistují. Na Androidu má high-endový hardware a relativně kompaktní rozměry např. Google Pixel 6a, který také přináší 6,1" displej a přitom mu zůstal high-endový procesor Tensor z vyspělejších

rozšiřuje nabídku výkonných a přitom kompaktních smartphonů, které dnes už téměř neexistují. Na Androidu má high-endový hardware a relativně kompaktní rozměry např. Samsung Galaxy S22 s 6,1" displejem (ano, už to se dnes stává relativně kompaktním telefonem), o něco lepší je to u Applu, který má 5,4" iPhone 13 mini a 6,1" iPhone 13 a 13 Pro . Nyní se nabídka rozšiřuje o nový, který také přináší 6,1" displej a přitom mu zůstal high-endový procesor Tensor z vyspělejších modelů řady Pixel 6 . Bohužel právě fotografická stránka je to, kde nový Pixel 6a udělal největší ústupky.

Zatímco u Pixelů 6 jsme dostali 50MPx snímač typu 1/1,31", zde se bohužel musíme spokojit s původním maličkým 1/2,55" snímačem s rozlišením 12,2 MPx. Má 1,4µm pixely, objektiv je se 77° úhlem záběru a světelností F1,7. Dále tu najdeme ultra-širokoúhlou kamerku s 12MPx senzorem a 1,25µm pixely (1/2,9"). Jeho objektiv má 114° úhel záběru a světelnost F2,2. Vepředu je pak 8MPx snímač s 1,12µm pixely a pevně zaostřený objektiv s 84° úhlem záběru a světelností F2,0. Fotoaparátům zůstala podpora funkcí jako Night Sight, Super Res Zoom, Live HDR+, Panorama a další. Zadní fotoaparáty si troufnou na 4K/60p video, slow-motion do 240 fps, 4K timelapse se stabilizací. Přední kamerka končí na Full HD při 30 fps.

Když už jsme mluvili o tom displeji, tak ten má 6,1" úhlopříčku, 60Hz frekvenci a poměr stran 20:9 při rozlišení Full HD+ (2400×1080 pixelů, 429 ppi). Je to typ OLED a chrání ho sklo Gorilla Glass 3, podporuje HDR, má podporu 8bitových barev a ukrývá čtečku otisků prstů. Rozměry telefonu jsou 152,2×71,8×8,9 mm a váží 178 gramů. Výkonný procesor Tensor s bezpečnostním koprocesorem Titan M2 doplňuje spíše mainstreamové množství paměti, konkrétně 6 GB RAM a 128GB úložiště typu UFS 3.1. Máme zde USB-C 3.1 Gen1, akumulátor disponuje kapacitou 4410 mAh. Konektivitu zajišťuje Wi-Fi 6 (802.11ax) i 6E, Bluetooth 5.2 a NFC, nechybí podpora datových sítí 5G (sub-6Ghz). Google slibuje aktualizace operačního systému na dobu 5 let. Jak se dnes už stává zvykem, ani zde nenajdete už nabíječku, ale jen USB-C kabel (alespoň v USA to tak bude). Cena byla stanovena na 449 USD.