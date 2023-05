Google Pixel 7a přináší větší 1/1,73" senzor a kompaktní rozměry

Společnostpřichází s dlouho očekávaným telefonem. Ten je obvykle levnější, ale stále velmi schopnou variantou Pixelů a nová generace dále vylepšuje schopnosti focení. Najdeme tu 1/1,73" snímač s malými 0,8µm pixely a rozlišením 64 MPx (podobné to bylo např. u Samsungu Galaxy A52s 5G ). Snímač podporuje fázové zaostřování a má strukturu Quad Bayer. Objektiv má 80° úhel záběru a světelnost F1,89. Ultra-širokoúhlá kamerka nabídne rozlišení 13 MPx s 1,12µm pixely (to odpovídá 1/3,1" snímači), objektiv má 120° úhel záběru, světelnost F2,2, podporován je autofokus a nechybí korekce zkreslení. Pixel 7a disponuje také optickou stabilizací obrazu. Zadní kamery by měly podporovat 4K60p video a slow-motion až do 240 fps. K dispozici je funkce time-lapse včetně verze pro astrofotografii. Zajímavostí jsou digitální stabilizace, které mají pomoci s panorámováním nebo naopak mají simulovat použití telefonu se stativem. Pixel 7a podporuje kodeky H.264 i H.265.