Honor 90 Lite se 100MPx fotoaparátem jde do prodeje za 7290 Kč i s dárkem

Společnostuvádí na český trh nový mobilní telefon. Ten patří spíše do nižšího mainstreamu nebo vyššího low-endu. Pokud jde o focení, hlavní snímač nabídne vysoké rozlišení 100 MPx, to se ale bude v praxi slučovat do nižších. Objektiv má světelnost F1,9 a poněkud zklamáním je podpora maximálně Full HD videa (1920×1080 pixelů). Dále tu máme 5MPx ultra širokoúhlou a hloubkovou kamerku s objektivem se světelností F2,2. Výčet pak ukončuje makro modul s pouhými 2 MPx a světelností F2,4. Jak jsme si loni ukázali ve srovnávacím testu , obvykle je výřez z hlavního čipu detailnější, než tyto snímky z makro modulů s maličkým rozlišením, a totéž se dá předpokládat i zde. S největší pravděpodobností půjde o zbytečný modul, který telefon dělá jen zbytečně dražším.