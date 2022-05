Makro fotoaparáty ve smartphonech: jsou užitečné nebo k ničemu?

Dnes je focení na telefon naprosto běžnou záležitostí a téměř úplně vytlačilo focení pomocí tradičních fotoaparátů, především kompaktů. Výrobci se snaží přicházet se stále lepšími fotoaparáty ve svých telefonech a hlavní modul kombinovat s více dalšími moduly. Obvykle je to ultra-širokoúhlý fotoaparát, ale nezřídka se zde vyskytuje i tele nebo makro modul. A právě na makro modul se dnes zaměříme.



Otázka, kterou jsem si dlouho pokládal, a vy možná také, je to, zda jsou tyto moduly s 2MPx nebo 5MPx rozlišením vůbec k něčemu. Moderní smartphony mají nezřídka hlavní fotoaparáty s rozlišením 48, 50, 64 nebo dokonce 108 MPx a je na místě se ptát, zda nebude lepší výřez z hlavního čipu než snímek z makro modulu. Přesně tím se bude zabývat dnešní recenze.

V testu jsem použil dva telefony, které jsme zde nedávno recenzovali. Zástupcem třídy 2MPx makro modulů bude realme 9 Pro+ , kde tento makro fotoaparát doplňuje hlavní fotoaparát s 1/1,5" 50MPx senzorem. Ve třídě 5MPx makro modulů budeme mít Samsung Galaxy A52s 5G , kde ho budeme srovnávat se základním 1/1,7" 64MPx snímačem. Test proběhne jednoduše. Vyfotím snímek pomocí makro modulu na co nejlepším přiblížení a pak se pokusím o totéž i s hlavním fotoaparátem. V jeho případě budu muset být pravděpodobně o něco dál.

Snímky pořídím jak v nejvyšším rozlišení v JPEGu (tedy 50, resp. 64 MPx), tak i v RAWu se slučováním pixelů (12,5, resp. 16 MPx). Fotografie budu prezentovat ve třech srovnáních. Vždy provedu výřezy stejné oblasti ze všech tří snímků (např. cca 6×4,5 cm u Samsungu) a ty srovnám v jejich nativním rozlišení, dále po zmenšení na rozlišení nejmenšího výřezu (snímek z makro modulu, příp. výřez z hlavního fotoaparátu používajícího slučování pixelů) a naopak po zvětšení na rozlišení výřezů z původních 50, resp. 64MPx snímků. Následně srovnám detaily.



snímek z makro fotoaparátu

snímek z hlavního fotoaparátu a

výřez odpovídající záběru makro fotoaparátu

Takže pojďme na to. Začneme mincí na pravítku, které mělo pomoci udělat shodný výřez (nicméně kvůli jiné snímací vzdálenosti a perspektivě jsem snímky nakonec zarovnával podle velikosti mince a ne pravítka). Podíváme se nejprve na 2MPx modul. Stejný výřez má u hlavního fotoaparátu rozlišení rovněž 2,0 MPx v případě slučovaného obrazu (z 12,5MPx RAWu) a zhruba 8,4 MPx z neslučovaného (z 50MPx JPEGu).



makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Hlavní modul (uprostřed) dává v tomto případě detailnější obraz, přestože je rozlišení výřezu v podstatě totožné jako u makro modulu. Má také celistvější obraz, což jde vidět např. na písmenech, podstatně lépe vypadají také škrábance na minci. Neslučovaný snímek (dole) pak přidává další detaily a viditelnější jsou zejména ony škrábance. Nyní všechny snímky převedu na rozlišení 2 MPx (rozlišení makro modulu).

konverze na 2 MPx, makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Snímek z makro modulu je při 2MPx výstupu nejhorší (takto ve zmenšenině vypadá sice dobře, ale po rozkliknutí si všimněte slabších detailů než na prostředním snímku). Pokud budete fotit 50MPx snímek a uděláte výřez, fotografie bude rozhodně výrazně kvalitnější a detailnější. Nyní to zkusíme obráceně a všechny snímky zkonvertujeme na 8,4 MPx (rozlišení výřezu z 50MPx snímku).

konverze na 8,4 MPx, makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Zde vynikne rozdíl mezi jednotlivými pokusy nejlépe. RAW z hlavního fotoaparátu se slučovanými pixely je viditelně lepší než snímek z makro modulu. O lepších detailech není vůbec pochyb. Když budete fotit hlavním modulem do 50 MPx, obraz může být více přeostřený, takže detaily budí lepší zdání, ale všechno to vypadá tak nějak stejně poškrábané, zatímco RAW lépe reprezentuje jasy a lépe patrné jsou i rozdíly mezi různými typy škrábanců a jiných nedokonalostí povrchu.

Nyní se podívejme na souboj 5MPx makro modulu a 64MPx hlavního senzoru. V tomto případě má shodný výřez z 16MPx slučovaného snímku cca 3,1 MPx, tedy méně než z makro modulu (ten má 5 MPx). V případě neslučovaného 64MPx snímku má tento výřez cca 13 MPx, tedy by i zde měl být teoreticky detailnější než snímek z makro fotoaparátu. Bude tomu ale skutečně tak?



makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Tady už to vůbec není tak jednoznačné. Snímek z RAWu (uprostřed ze slučovaných pixelů hlavního fotoaparátu) vypadá nejlépe na pixelové úrovni, ale makro fotoaparát (nahoře) má větší rozlišení. Spodní snímek z neslučovaných pixelů má ještě větší rozlišení, ale také největší patlání. Zde to bez konverze na stejný výstup asi nerozsekneme. Takže převedu vše na 3,1 MPx (nejmenší rozlišení z těchto tří snímků).

konverze na 3,1 MPx, makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Pořád to není jednoduché rozhodnout. Řekl bych, že zde jsou výsledky docela vyrovnané a každý má nějakou silnou, ale i slabou stránku. RAW je tentokrát překvapivě přeostřený a asi má i nejvíce detailů, ale ani snímek z makro fotoaparátu nevypadá špatně, chybí mu jen některé méně výrazné detaily, které "sežralo" odšumování. Snímek bez slučování dává nejcelistvější detaily. Zkusme to nyní opačně a všechny převedeme na 13 MPx (největší rozlišení z těchto tří výřezů).

konverze na 13 MPx, makro modul (nahoře), hlavní modul se slučovanými pixely (uprostřed), hlavní modul bez slučování (dole), klikněte pro zvětšení

Konečně tu máme odpověď. Přestože hlavní snímač bez slučování pixelů (dole) opravdu hodně rozmývá detaily odšumováním, je nutno uznat, že ve výsledku nabídne nejlepší obraz. Dobře je to vidět např. na písmenech, která mají celistvější linie, velmi dobře patrné je to i na pařátech lva. Pokud bychom se měli rozhodnout mezi RAWy se slučováním a makro modulem, v případě této kombinace (5MPx makro, výřez z 16MPx Quad Bayera) bych to viděl docela nerozhodně, možná v mírný prospěch makro modulu. Abychom nehodnotili jen na základě jednoho snímku, v dalších kapitolách se podíváme na dva jiné snímky.