Honor 90 přichází do Evropy s 200MPx fotoaparátem a 6,7" displejem AMOLED

Zajímavým fotomobilem, který se brzy dostane na český trh, je. Ten je pokročilejší variantou oproti nedávno představenému modelu 90 Lite . Základem je tu 200MPx snímač, který je typu 1/1,4". Podle těchto hodnot se dá předpokládat, že by mohlo jít o snímač Samsung ISOCELL HPX s opravdu miniaturními 0,56µm pixely. Ty by se ale měly slučovat po 16 (4×4), takže výsledkem by měl být ekvivalent 2,24µm pixelů a rozlišení jen 12,5 MPx. Bez slučování by měl ale vytvořit fotografie s rozlišením 16256×12192 pixelů, rozhodně bych ale na pixelové úrovni nečekal žádné zázraky. Maximem je natáčení UHD 4K videa (3840×2160 pixelů). Pokud jde o objektiv, ten má světelnost F1,9.