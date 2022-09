iPhone 14 Pro má potíže s roztřeseným obrazem v aplikacích třetích stran

Týká se to např. Instagramu, TikToku nebo Snapchatu. I když se nejedná o chybu, která by byla kriticky důležitá pro základní funkci telefonu, pro nemálo uživatelů může být velmi nepříjemná mimo jiné tím, že si koupili iPhone 14 Pro místo základního modelu právě kvůli lepšímu fotoaparátu (ostatně je jedna z hlavních věcí, ve které se liší). Na nápravě se pracuje a měla by být k dispozici příští týden.