Irix uvádí objektivy 15mm f/2.4 a 150mm f/2.8 Macro pro Sony FE

Trh s fotoaparáty se mění a v posledních letech vidíme vedle úprku k telefonům také to, že se tradiční výrobci jako Canon a Nikon odklonili od zrcadlovek k bezzrcadlovým fotoaparátům (CSC). To je ale současně problémem pro výrobce objektivů, kteří nástup CSC do větší či menší míry ignorovali, protože jim postupně mizí platforma, pro kterou by mohli svá skla vyrábět. Značka Irix se tak rozhodla přepracovat své již existující DSLR objektivy i pro CSC platformu Sony FE. Ta se docela nabízí díky velkému tržnímu zastoupení i své otevřenosti dalším výrobcům.



Prozatím se pro Sony objeví dva objektivy. Prvním bude velmi širokoúhlý, který byl pro DSLR představen v roce 2016 . Ten vychází z designu Dragonfly, má odolnost vůči vlhkosti a prachu. Clonový kroužek může mít hladký, ale i aretovaný chod. Vhodný je např. i pro astrofotografii díky dobré rohové ostrosti. Máme zde také plnou elektronickou komunikaci s tělem. Druhým objektivem bude, který nabídne 1× zvětšení, světelnost F2,8, jemný bokeh a takřka nulové zkreslení. Ten je původem z roku 2018 . Cena 15mm modelu byla stanovena na 675 EUR (16.000 Kč), 150mm makro objektiv bude trochu dráž za 695 EUR (16.500 Kč).