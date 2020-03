Irix uvedl světelný objektiv 45mm F1.4

Irix představila nový objektiv 45mm F1.4. Ten má tedy nezvyklou ohniskovou vzdálenost 45 mm, což na full frame zrcadlovkách znamená úhel záběru 50°. Má výbornou fyzickou světelnost F1,4 a jde o model, který vychází z video

Společnostpředstavila nový objektiv. Ten má tedy nezvyklou ohniskovou vzdálenost 45 mm, což na full frame zrcadlovkách znamená úhel záběru 50°. Má výbornou fyzickou světelnost F1,4 a jde o model, který vychází z video objektivu Cine 45mm T1.5 . Irisová clona nabídne 9 lamel a díky elektrickým kontaktům ji lze ovládat i z těla fotoaparátu, stejně jako je díky kontaktům zajištěn přenos informací do EXIFu.

Zaostřovací kroužek má 140° chod a k dispozici je funkce Focus Lock pro jeho zamčení. To se může hodit např. u krajinářské fotografie, aby si fotograf omylem nepřeostřil a měl zaostřeno neustále hyperfokálně, využití to může najít i při studiové práci. Objektiv má kovové tělo s povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání, je také odolný vůči nepříznivému počasí (prachu a vodě). Objektiv je určený pro digitální zrcadlovky s bajonetem Canon EF, Nikon F a Pentax K. Z dalších údajů víme už jen to, že využívá 77mm závit pro filtry. Dostupnost a cenu novinky zatím neznáme.

