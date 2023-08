James Webb Space Telescope (JWST) vyfotil snímek prstencové mlhoviny Messier 57

JWST (James Webb Space Telescope) postaral o spoustu zajímavých snímků a záplava zajímavostí pokračuje. Měli jsme tu např. snímky Messier 57, která je od nás vzdálená zhruba 2600 světelných let. V posledních měsících se nový vesmírný teleskop(James Webb Space Telescope) postaral o spoustu zajímavých snímků a záplava zajímavostí pokračuje. Měli jsme tu např. snímky Saturnu nebo nejbližších rodících se hvězd Rho Ophiuchi , nyní tu máme zase hvězdy umírající. Dalším snímkem je prstencová mlhovina, která je od nás vzdálená zhruba 2600 světelných let.

Mlhovina ukazuje, jak vypadají umírají hvězdy, a naznačuje nám tím, jak dopadne naše Slunce a planety kolem něj za několik miliard let. Snímek zveřejnil mezinárodní tým, který vedl profesor Mike Barlow z UCL z Británie a Dr. Nick Cox z ACRI-ST z Francie ve spolupráci s profesorem Albertem Zijlstrou z The University of Manchester. Astronomové se nechali slyšet, že byli ohromeni množstvím detailů ve snímcích, lepších, než kdy viděli. Řekli, že vždy věděli, že planetární mlhoviny jsou krásné, ale to, co vidí nyní, je velkolepé.